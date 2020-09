Das Wohnprojekt in der Cottbuser Karlstraße 29, kurz "K29", hat vor Gericht einen Erfolg erzielt. Die Gründe der Vermieterseite für eine Kündigung reichen nicht aus, hat das Landgericht Cottbus am Freitag entschieden.

Seit rund anderthalb Jahren befindet sich die Zukunft der Wohngemeinschaft im Schwebezustand. Das Haus wurde an einen neuen Eigentümer verkauft. Ein Kaufversuch seitens der Bewohner, die alle studieren oder sich in einer Berufsausbildung befinden, scheiterte. Nach einer Ankündigung, die Miete nach einer Modernisierung verdoppeln zu wollen, gingen die Bewohner an die Öffentlichkeit. Es folgten Kündigungen an den Trägerverein "Karlstraße Neunundzwanzig". Dieser hat die Räume des Hauses angemietet und vermietet sie an seine Mitglieder unter.

Das Wohnprojekt ist in Cottbus fester Kulturbestandteil. Die Bewohner organisieren verschiedene Kultur- und Kiezveranstaltungen. So sind sie zum Beispiel maßgeblich an der Organisation des beliebten Karlstraßenfestes beteiligt.