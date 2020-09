Das frühere Zuchthaus Cottbus, heute Gedenkstätte und Menschenrechtszentrum, steht jetzt unter Denkmalschutz. Der Trägerverein habe die Mitteilung über die Aufnahme in die Denkmalliste des Landes Brandenburg zu Wochenbeginn erhalten, teilte der Verein am Dienstag in Cottbus mit.

Das Landesdenkmalamt habe den Schutzstatus damit begründet, dass bauliche Zeugnisse und Spuren der Verwahrung und Zwangsarbeit "als Beleg für den entwürdigenden und

menschenverachtenden Umgang des DDR-Regimes mit nonkonformen Mitbürgern aufgedeckt, gesichert und detailliert erforscht werden" müssten.