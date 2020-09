Zwei Wochen nach dem Messerangriff in einer Straßenbahn in Cottbus auf einen jungen Mann hat die Staatsanwaltschaft Cottbus dem rbb nähere Angaben zum möglichen Tatmotiv gemacht. Demnach habe der 28-jährige Tatverdächtige in seiner Vernehmung als Motiv "Wut auf die Polizei" angegeben, sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Mittwoch. Er sei mit deren Arbeit unzufrieden. Ob es ihm mit der Tat darum ging, Aufmerksamkeit zu erzeugen, wollte Bantleon nicht bestätigen.