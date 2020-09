Im Fall des Angriffs auf einen Fahrgast in einer Cottbuser Straßenbahn am Mittwoch hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Das haben die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Polizeidirektion Süd in einer gemeinsamen Presseerklärung am Donnerstag bekanntgegeben. Der Fahrgast war mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus gekommen.

Die Behörden haben nun auch Details zur Tatwaffe bekannt gegeben. Der Tatverdächtige habe am Mittwochmorgen den 19-jährigen Fahrgast mit einem Messer in der Straßenbahnlinie 4 im Cottbuser Ortsteil Sachsendorf verletzt. "Er konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen am Nachmittag durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in Cottbus gestellt werden", heißt es von der Polizei.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Mann, der der Polizei schon wegen anderer Straftaten bekannt ist. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung haben Polizeibeamte zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft wertet die Straftat als versuchten Mord. Sie will am Donnerstag beim Amtsgericht Cottbus einen Haftbefehl beantragen.