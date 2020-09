Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, im März 2020 einen Mann in der Cottbuser Innenstadt erschossen zu haben. Die beiden Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, berichteten Polizeidirektion Süd und Staatsanwaltschaft Cottbus in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag.

Der Tat passierte am Abend des 1. März. Die Polizei hatte in der Nähe des Puschkinparks einen verletzten 31-Jährigen gefunden, der wenig später starb.