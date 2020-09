Auch zwei Tage nach dem Messerangriff auf einen Fahrgast in einer Cottbuser Straßenbahn ist das Motiv des 28-jährigen Tatverdächtigen weiter unklar. Zu Medienberichten, nach denen der Asylstatus des mutmaßlichen Täters eine Rolle spielen soll, sagte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Freitag nur wenig. Der 28-jährige Mann aus Pakistan sitzt in Untersuchungshaft.

Medienberichte, nach denen der Pakistaner zugestochen haben soll, um in Deutschland bleiben, will die Staatsanwaltschaft Cottbus auf Anfrage des rbb weder bestätigen noch dementieren. Nur so viel: Laut den Ermittlern gab der Tatverdächtige "mehrere Motive" an. Weitere Details gibt es nicht.

Bisher ist über die Tat bekannt, dass es am frühen Mittwochmorgen in einer Straßenbahn im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf ein 19-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden ist. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann nach aktuellen Erkenntnissen ein Zufallsopfer. Nach der Tat flüchtete der Angreifer.

Mehrere Stunden nach dem Angriff nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Der 28-jährige aus Pakistan wohnt in Cottbus. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann ist bereits wegen anderer Straftaten polizeibekannt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft seien das allerdings keine vergleichbaren Taten gewesen. Es habe sich um "kleinere Geschichten" gehandelt, heißt es gegenüber rbb|24. Weitere Informationen nannte die Staatsanwaltschaft nicht.