Anwohner in Döbern fassen flüchtende Einbrecher

In Döbern (Spree-Neiße) haben aufmerksame Anwohner einen Einbruch bemerkt, die Täter mit einem Auto verfolgt, sie gefasst und schließlich der dazugerufenen Polizei übergeben. Das berichtet am Donnerstag die Polizeidirektion Süd in Cottbus.



Die Polizei entdeckte bei der Kontrolle der beiden Personen und des Wagens mehr als nur das Diebesgut.