Frau in Finsterwalde tot in Wohnung aufgefunden

In Finsterwalde (Elbe-Elster) ist eine 61-Jährige möglicherweise einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Sie wurde am Dienstag tot in einer Wohnung gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, teilte die Polizeidirektion Süd mit.

Die Polizei hat den 66-jährigen Ehemann vorläufig festgenommen. Im Laufe des Dienstags waren Kriminaltechniker in der Wohnung und sicherten am Tatort Spuren.

Was genau in der Wohnung in Finsterwalde passiert ist, ist noch unklar. "Die Ermittlungen zu den Umständen und zur Motivlage stehen ganz am Anfang und dauern an", so ein Polizeisprecher.