Ehemann nach Leichenfund in Finsterwalde in Haft

Einen Tag nach dem Fund einer Frauenleiche in Finsterwalde (Elbe-Elster) ist gegen den Ehemann ein Haftbefehl erlassen worden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, teilt die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mit.

Die 61-jährige Frau war am Dienstagmorgen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Der Ehemann war zunächst vorläufig festgenommen worden und befindet sich inzwischen in Haft. "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Cottbus wurde beim Amtsgericht Bad Liebenwerda gegen den 66-Jährigen ein Haftbefehl erlassen und am Mittwoch vollstreckt", so ein Polizeisprecher.

Was genau in der Wohnung in Finsterwalde passiert ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen zu den Umständen und zur Motivlage laufen. Kriminaltechniker haben am Tatort Spuren gesichert.