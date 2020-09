dpa/Stefan Puchner Audio: Antenne Brandenburg | 24.09.2020 | Bild: dpa/Stefan Puchner

Kreisstadt Forst - 18.000-Einwohner-Stadt findet nur mit Mühe neue Kinderärztin

25.09.20 | 13:29 Uhr

Gravierender Ärztemangel in Brandenburg: In der Kreisstadt Forst leben 2.500 Kinder- und Jugendliche. Und der einzige Kinderarzt geht Ende des Monats. In letzter Minute wurde eine Nachfolgerin gefunden. Das Problem aber bleibt.

Für die Kreisstadt Forst (Spree-Neiße) ist eine Kinderärztin gefunden worden. In den vergangenen drei Jahren hatte ein junger Arzt die Praxis in der Lausitzklinik übernommen, doch der verlässt sie Ende des Monats.



Nun ist die Nachfolge gesichert, wie rbb|24 von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg erfuhr. Doch die Suche gestaltete sich wie auch in anderen Orten Brandenburgs schwierig. Wann genau die Ärztin mit ihrer Arbeit beginnen kann, ist noch unklar.

KV: Politik muss attraktive Rahmenbedingungen schaffen

Rund 18.200 Menschen leben in Forst, davon sind nach Angaben der Stadt etwa 2.500 Kinder und Jugendliche. Für sie könnte theoretisch schon in wenigen Tagen am gleichen Standort wie bisher eine Ärztin da sein, sagt Chrisitian Wehry, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung.



"Es ist für eine junge Ärztin die Genehmigung erteilt worden, ab 1. Oktober in Forst als Kinderärztin tätig zu sein." Ob sie an diesem Tag auch wirklich schon zu arbeiten beginnt, könne Wehry aber nicht sagen. "Das ist Sache der Ärztin." Er hofft, dass die Ärztin der Stadt länger erhalten bleibt. Immer wieder änderten sich in den vergangen Jahren die Namen der Kinderärzte in Forst. Die jetzige Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin war schwierig, erklärt Chrisitian Wehry. Doch das sei nicht nur in Forst ein Problem.



"Letztendlich ist häufig entscheidend, wie die Situation vor Ort ist. Wenn Ärzte in die Niederlassung gehen, sind sie häufig Mitte 30 bis Mitte 40." Sie hätten Partner und Kinder. "Und dann stellen sich so Fragen: Findet mein Partner einen Job in der Region? Wie ist es mit Schulangeboten? Freizeitangeboten? Anschluss an Straße und Schiene?" Hier sei die Politik gefragt, attraktive Rahmenbedingungen für alle Regionen zu schaffen, meint Wehry.

Wettbewerbsnachteil für Brandenburg

Um junge Ärzte in die Region zu locken, sei aus seiner Sicht ein Stipendienprogramm für Studenten ein richtiger Schritt, wie es das in den Kreisen Dahme-Spreewald und Elbe-Elster bereits gibt und der Kreis Oberspreewald-Lausitz erst in dieser Woche auf den Weg gebracht hat. "Wir sind sehr froh, dass wir für die ländlichen Regionen seit dem vergangenen Jahr auch das Stipendienprogramm der Landesregierung, des Gesundheitsministeriums haben."



Bei dem Programm verpflichten sich Medizinstudenten, nach ihrem Studium mindestens fünf Jahre in ländliche Regionen zu gehen und dort zu arbeiten. "Brandenburg war lange Zeit das einzige Flächenland in Deutschland, das so ein Programm nicht hatte", so Wehry. "Das war ein echter Wettbewerbsnachteil."