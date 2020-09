Besorgter K Freitag, 11.09.2020 | 14:57 Uhr

Die Täter gehen zum BGH! Eine ganz wunderbare Angelegenheit denn in fünf bis sechs Monaten leiden sowohl Zeugen als auch Täter an Gedächtnisschwund und können sich an nichts mehr erinnern. Bis dahin sind sie sicher auf freiem Fuß und können weiter mit Drogen handeln. Der Sinn, das der Tat sofort die Strafe folgt geht damit völlig verloren. Die Leute lachen sich ins Fäustchen über unser Rechtssystem. Täter genießen doch einen ganz besonderen Schutz.