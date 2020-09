In Spremberg hat ein Mann am Mittwochabend mit einem Luftgewehr um sich geschossen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schoss der 57-Jährige mehrmals aus seiner Wohnung auf Fenster des Nachbargrundstücks. Dabei seien Jalousien beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizisten hätten den "Knicker", ein Luftgewehr aus DDR-Zeiten, sichergestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem 57-Jährigen habe einen Wert von 1,4 Promille ergeben.

Nun ermittelt die Polizei wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung.