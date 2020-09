In Südbrandenburg hat es am Mittwoch innerhalb von wenigen Stunden insgesamt 22 sogenannte Enkeltrick-Versuche gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, seien die Seniorinnen und Senioren zwischen 10.30 Uhr und 17.00 Uhr von selbsternannten Enkeln, Neffen oder Polizisten angerufen worden. Geld hätten die Angerufenen aber nicht verloren, so die Polizei.

Die betroffenen Rentner leben unter anderem in Cottbus, Senftenberg, Großräschen, Guben, Forst, Spremberg und Finsterwalde. Die bisher unbekannten Betrüger hätten mit verschiedensten Geschichten versucht, Geld von den Rentnern zu erhalten. So hätten die "Enkel" Geld für neue Autos benötigt, Verkehrsunfälle gehabt oder eine Gefängnisstrafe abwenden müssen. Andere Betrüger versuchten den Angerufenen klar zu machen, dass diese ein Gewinnspiel gewonnen hätten. Laut Polizei forderten die Anrufer bis zu 100.000 Euro.