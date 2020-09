Diskussion um "Blaues Wunder" in Schipkau

Es ist ein Geschenk, das sie nicht wollten: Brandenburg hat einen alten Schaufelradbagger in der Lausitz zum Denkmal erklärt. Die Kommunen wollten das "Blaue Wunder" dagegen sprengen. Jetzt rostet er - und kostet: vermehrt wegen Vandalismus. Von Sascha Erler

Die Gemeinde Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) macht sich Sorgen um die Sicherheit rund um den alten Schaufelradbagger "Blaues Wunder", in der Nähe des Lausitzrings. Das Land Brandenburg hatte ihn kurz vor der Sprengung unter Denkmalschutz gestellt.

Seitdem steht er eingezäunt in der Landschaft, rostet vor sich hin und kostet die Anrainerkommunen Geld für die Instandhaltung. Sie wollen den Bagger so schnell wie möglich loswerden - auch, weil immer öfter unbekannte Vandalen auf das abgesperrte Gelände eindringen und sich an dem Gerät zu schaffen machen.