Nahezu im Minutentakt karren am Silo des Bauernhofes Schulz in Atterwasch (Spree-Neiße) Traktoren gehäckselten Mais heran. "Jetzt haben wir gesagt: Bevor das Ernteverbot ausgedehnt wird, holen wir alles was geht rein", sagt Christoph Schulz. Er fühle sich gerade wie ein "Flussbauer, der weiß, in zwei Tagen kommt Hochwasser und dann ist alles vorbei."

Denn die Flächen in der Kernzone darf der Landwirt schon nicht mehr bewirtschaften. Der reife Mais bleibt auf dem Halm. Schulz hat sich zwar vorsorglich gegen die Afrikanische Schweinepest versichert, doch Geld können seine Tiere nicht fressen, sagt er. Aber die Bauern helfen sich gegenseitig. Volker Naschke aus Grano (Spree-Neiße) kann seinen Mais nicht in die Biogasanlage fahren, weil sie in der Kernzone liegt. Deshalb bringt er ihn nach Atterwasch. Er beklagt die aus seiner Sicht chaotischen Zustände. "Selbst einige Landwirte, die in der Kernzone Mais bestellt haben, haben offiziell noch keinen Erntestopp." Mittwoch war das tote, infizierte Schwein gefunden worden, "heute haben wir Freitag... find' ich toll", sagt Naschke ironisch.

Viele Sachen seien nicht geklärt, unter anderem zu Entschädigungsgregelungen. Unsicherheit gebe es auch bei der Frage, in welchem Gebiet geerntet werden darf. "Wir haben gestern nur einen Anruf vom Landratsamt bekommen, dass wir außerhalb der Kernzone häckseln dürfen. Andere Mitteilungen vom Ministerium sehen anders aus, da ist die Sperrzone wesentlich größer." Naschke kritisiert auch, dass Jäger nicht jagen dürfen, "obwohl da jede Menge Wildschweine drin sind, wo wir häckseln."