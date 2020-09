Methanol aus Kesselwaggon in Senftenberg ausgelaufen

Einsatz am Güterbahnhof

Mit rund 20 Fahrzeugen ist am Montag die Feuerwehr in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ausgerückt. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz bestand der Verdacht, dass aus einem Kesselwaggon am Güterbahnhof eine gefährliche Flüssigkeit austritt. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um Methanol handelt - eine klare und farblose Chemikalie, von der bereits geringe Mengen zu schweren Vergiftungen führen können.

Nach Informationen der Leitstelle Lausitz war das Leck durch einen undichten Verschluss hervorgerufen worden. Der konnte durch die Feuerwehr am Montagmittag abgedichtet werden. Wieviel Methanol ausgelaufen ist und warum der Verschluss undicht war, soll durch eine Untersuchung geklärt werden.