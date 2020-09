30 Jahre Deutsche Einheit. WDR-Reporter Jörg Steinkamp ist das erste mal in Cottbus. Er will erfahren, wie es um Vorurteile steht, ob es sie noch gibt? Im Gegenzug ist rbb-Reporter Sebastian Schiller in der Cottbuser Partnerstadt Gelsenkirchen unterwegs. Daraus entstehen soll eine gemeinsame Fernsehreportage. rbb|24 hat mit Jörg Steinkamp gesprochen.