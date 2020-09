Der Regen der vergangenen Tage hat für eine leichte Entspannung der Wassersituation in Lausitzer Flüssen geführt. Die Speicherbecken sind aber nach wie vor leer, Bürger sind zur Sparsamkeit mit Wasser aufgerufen. Die Lage könnte schnell wieder kippen.

Die Niederschläge der vergangenen Tage haben zu einer leichten Entspannung der Wassersituation in der Spree, der Schwarzen Elster und der Lausitzer Neiße geführt. Das teilte das Brandenburger Umweltministerium am Donnerstag mit. Die Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter hätten dafür gesorgt, dass erste Ausgleichsmaßnahmen vorerst eingestellt werden konnten. Die Situation in den Speicherbecken, beispielsweise in der Talsperre Spremberg, sei hingegen nach wie vor prekär, heißt es vom Ministerium. Bei einem erneuten Ausbleiben von Niederschlägen sei von einer schnellen Rückkehr der extremen Niedrigwasserverhältnisse auszugehen.

Im Oberlauf der Spree und bei den sächsischen Zuflüssen habe sich die Niedrigwassersituation kurzfristig entspannt, so das Ministerium. Die Talsperre Bautzen, die die Spree stützt, sei aktuell zu 40 Prozent gefüllt. In der Talsperre Quitzdorf gebe es hingegen noch immer nicht genügend Wasser, um es an die Spree abzugeben.

Die Talsperre Spremberg habe in den letzten Wochen lediglich Zuläufe von 6 Kubikmeter pro Sekunde verzeichnen können. Die Abflüsse seien deshalb deutlich reduziert worden. Der Regen der letzten Tage habe die Talsperre aber wieder leicht aufgefüllt.

Weil nun wieder mehr Wasser zur Verfügung stehe, seien einige Spreeausleitungen, die in den vergangen Wochen teilweise komplett eingestellt wurden, wieder mit Wasser beschickt worden, so das Ministerium weiter. Dennoch gebe es in den tieferen Bodenschichten nach wie vor ein massives Defizit, sodass die Flüsse kaum mit Grundwasser versorgt werden. Weil die Speichersituation nach wie vor kritisch sei, könne nur wenig gegengesteuert werden. Das Umweltministerium mahnt die Bürger daher zur sparsamen Nutzung von Wasser.