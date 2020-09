Polizei sucht Zeugen nach Tod eines Radfahrers in Herzberg

Nachdem Mitte Juli ein Mann in Herzberg mit schweren Verletzungen aufgefunden worden war, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Mann war an seinen Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der 32-Jährige am 16. Juli zur Mittagszeit auf dem Wilhelm-Pieck-Ring in Herzberg gefunden worden. Der Mann sei zuvor mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Die bisherigen Ermittlungen hätten allerdings noch nicht ergeben, ob der Mann seine Verletzungen bei einem Unfall oder bei einer körperlichen Auseinandersetzung davongetragen hat.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, die zeigen, wie sich der Mann verletzt hat. Bürger, die etwas gesehen haben, können telefonisch bei der Kriminalpolizei Cottbus oder online Hinweise geben.