Die für Samstag geplante Entschärfung einer amerikanischen Fliegerbombe auf dem Werksgelände von BASF in Schwarzheide wird verschoben. Das teilte die Stadt Schwarzheide am Freitag mit. Die Entschärfung soll nun am Sonntag, dem 25. Oktober, stattfinden.

Damit gibt es auch keine Sperrungen der Bahnstrecke Ruhland-Senftenberg, der Bundesstraße 169 und der Autobahn 13. Rund 800 Anwohner im geplanten Sperrkreis können in ihren Wohnungen bleiben.

Es gehe momentan keine Gefahr von dem Blindgänger aus, teilt die BASF mit. Um mögliche Schäden aufgrund einer Sprengung zu vermeiden werden deshalb bis zum 25. Oktober weitere Sicherheitsmaßnahmen getroffen, heißt es in einer Mitteilung der BASF.