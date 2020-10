BUND will Müllverbrennungsanlage in Jänschwalde verhindern

Der Umweltverband Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will gegen die geplante Inbetriebnahme einer großen Müllverbrennungsanlage am Kraftwerksstandort Jänschwalde (Spree-Neiße) vorgehen. Gegen die Genehmigung der Anlage mit einer Verbrennungskapazität von 66 Tonnen pro Stunde seien Einwendungen erhoben worden, teilte der BUND am Mittwoch mit. Man wolle "alle rechtlichen und politischen Mittel nutzen, um die Errichtung zu verhindern", hieß es am Mittwoch.

In der neuen Anlage sollen den Angaben zufolge ab 2024 jährlich 480.000 Tonnen Müll verbrannt werden, darunter auch Plastik. Geplant ist laut MDR Baubeginn im Jahr 2021, sobald die Investitionszusage vorliegt. Hintergrund der Planunge ist, dass durch den Kohleausstieg Ersatzbrennstoffe künftig nicht mehr in Kohlekraftwerken mitverbrannt werden können.