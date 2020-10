120 Soldaten der Bundeswehr, eine ganze Kompanie, suchen aktuell im Spree-Neiße-Kreis nach toten Wildschweinen. Ebenso wie Drohnen, Wärmebildkameras und Spürhunde sollen sie dazu beitragen, Fallwild schnell aufzuspüren und so die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.

Die Soldaten kommen vom Jägerbataillon 413 aus Torgelow in Mecklenburg Vorpommern. 6.000 Hektar müssen sie durchforsten. In Reih und Glied stehen sie am Waldrand bereit, jeder mit einem Stock in der Hand. Mit dem Startsignal bewegen sich die soldaten zügig durch das Unterholz. Dabei haben sie nicht nur den Waldboden im Blick, sondern auch sich gegenseitig, sagt Hauptmann Marco Seelmann. "Die wissen immer auf welcher Höhe sind die, wo bewegen wir uns gerade, gibt es einen kleinen Koordinierungshalt", erklärt er. Der Oberfeldwebel achtet gleichzeitig darauf, dass sich alle in einer Linie bewegen.