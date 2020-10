Ab November muss die Hälfte der Mitarbeiter des Cottbuser Tierheims in Kurzarbeit. Wegen der Coronapandemie gibt es kaum noch Hunde, Lieferungen aus Rumänien bleiben aus. Dabei ist der Bedarf an vierbeinigen Begleitern groß.

Wegen der Afrikanischen Schweinepest hat das Veterinäramt aber keine Zeit die nötigen Sondergenehmigungen für den Transport auszustellen. Ohne Vermittlungen fehlt dem Tierheim das Geld. In der Septemberabrechung hätten, trotz Vermittlung einiger Hunde, 3.000 Euro gefehlt, so Wiesel. Im Oktober wird voraussichtlich gar kein Hund vermittelt.

Der Bedarf an Hunden sei aber weiterhin groß, erklärt Jaqueline Wiesel. So habe es auch einen Tag gegeben, an dem innerhalb einer halben Stunde gleich drei Familien nach Hunden gefragt hätten. Sie seien alle weggeschickt worden, so Wiesel. "Das ist dann traurig. Wir könnten den Tieren helfen und die Familien glücklich machen", sagt sie.

Auf Nachfrage des rbb bestätigte ein Vertreter des zuständigen Landkreises Spree-Neiße, dass es derzeit Komplikationen im Veterinäramt gebe. Das Personal sei knapp, eine schnelle Abhilfe nicht in Sicht.

Im Tierheim sorgt das für Ärger, wie Jaqueline Wiesel sagt. "Wir wissen, wie wir uns selbst helfen können, wie wir Einnahmen generieren können und wir dürfen es nicht."