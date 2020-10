KIRSTEN NIJHOF Audio: Antenne Brandenburg | 01.10.2020 | Dirk Schneider | Bild: KIRSTEN NIJHOF

Interview | Neue BTU-Präsidentin Gesine Grande - "Wir wollen in zehn Jahren in einer anderen Liga spielen"

01.10.20 | 13:11 Uhr

Fast 30 Jahre nach der deutschen Einheit wird erstmals eine Ostdeutsche Präsidentin einer Universität - und zwar der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Gesine Grande erzählt im Interview, wie sie die Uni zum "MIT der Lausitz" machen will.



rbb|24: Ist es für Sie persönlich wichtig, die erste Ostdeutsche zu sein, die Uni-Präsidentin wird? Gesine Grande: Das ist eine Kategorie, über die ich mich bisher nicht definiert habe. Dass man als Frau vielleicht eine Minderheit ist, ist viel präsenter als das Thema Herkunft. Ich glaube aber, dass das gut passt, das ich mich mit allem, was ich einbringe aus meinem Leben, aus meiner Lebenserfahrung, aus meiner beruflichen Sozialisation, sehr gut verbunden fühle mit der Region, der Lausitz und auch mit der BTU.

Zur Person Gesine Grande wurde 1964 in Leipzig geboren. In ihrer Heimatstadt ging sie zur Schule und studierte danach an der Universität Leipzig Psychologie. Spätere berufliche Stationen waren unter anderen Universitäten in Essen, Bielefeld und Bremen. Von 2014 bis 2019 war Gesine Grande Rektorin der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur.



Wie sieht ihr 100-Tage-Programm aus, was wollen Sie bis Weihnachten geschafft haben? Es liegen unglaublich viele Themen auf dem Tisch. Wir starten ja die Universität nicht bei Null, sehr viele Prozesse laufen bereits und sind auch für alle zu spüren: der Strukturwandel mit den großen spannenden Projekten, die Universitätsmedizin, die mich heute Morgen schon beschäftigt hat bei einer ersten Telefonkonferenz in meinem neuen Amt. Ich werde sehr viele Gespräche führen mit den Mitgliedern der Universität, mit den Fakultäten, mit den Instituten. Ich möchte mir schon auch nochmal einen tiefen Einblick verschaffen in die verschiedenen Kulturen, Bedarfe, Entwicklungswünsche der einzelnen Bereiche. Und natürlich werden wir auch an dem Hochschulentwicklungsplan weiterarbeiten, denn der muss ja Mitte nächsten Jahres abgegeben werden. Da geht es um grundsätzliche Fragen der Ausrichtung der Universität: Wie sehen wir uns selbst in zehn, 15 Jahren? Wo sollen unsere Stärken sein? Wie wollen wir organisiert sein? Ich glaube, da ist für die nächsten 100 Tage mehr als genug zu tun.

Sie haben große Pläne, wollen die BTU zum "MIT der Lausitz" machen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es große Erwartungen: mehr Forschung und steigende Studierendenzahlen. Wie wollen Sie das schaffen? Die Kunst ist gerade, den Spagat hinzubekommen, zwischen dem MIT der Lausitz und dem regionalen Innovationszentrum. Ich glaube, die BTU hat gerade darin ihre besondere Stärke, dass sie beide Seiten bedienen kann. Diese Anwendungsorientierung, die Verantwortung für die Region und auf der anderen Seite auch eine Exzellenz und Sichtbarkeit zu erreichen, die man dann schon als MIT der Lausitz fassen kann. Die Studierendenzahlen sind ein Thema, auf das ich immer und immer wieder angesprochen werde. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass unsere Studierendenzahlen auch wieder wachsen, und dass wir dafür verschiedene Wege gehen müssen. Ein Punkt ist sicher, dass wir unser Studienprogramm reformieren werden, dass wir in neue Studienmodelle investieren werden, wo die Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten haben, mehr Projektorientiertheit, mehr selbstbestimmtes Studieren. Wir machen so viel spannende Forschung und haben auch Themen, die interdisziplinär bearbeitet werden, was total attraktiv ist für die Zukunft. Und wir müssen überlegen, wie wir die Sichtbarkeit der BTU und ihre Rolle verbessern können. Ich glaube schon, wir brauchen eine richtige Marketing-Kampagne. Das ist auch ein Plan: dafür eine Agentur zu beauftragen, die uns dabei hilft, dafür den richtigen Ton und die richtige Botschaft zu finden.



Wie wollen Sie die 180 Professorinnen und Professoren und die anderen rund 1.300 Mitarbeiter überzeugen, diesen Weg mitzugehen? Das beste Argument ist immer, wenn es nicht mein Weg ist, sondern wenn wir über viele Runden, Abstimmungen, Beteilligungen es hinbekommen, dass es unser Weg ist. Ein Weg, an dem viele dann auch mitwirken wollen. Ich hab an der BTU so viele hochmotivierte Beschäftigte, Professorinnen und Professoren getroffen, die auch von selbst so eine hohe Motivation haben, loszulegen. Ich glaube, wenn wir zusammen dafür den richtigen Rahmen finden und die Entwicklungsbedingungen etwas schärfen, dann gibt es nicht mich, die vorn läuft und alle anderen hinter sich herzieht, sondern ich sehe mich viel eher als Moderatorin in einem Prozess natürlich mit Verantwortung und auch mit einer Entscheidungsverpflichtung, aber nicht als eine einsame Figur, die in die Ferne ruft: Kommt doch mit!

Sehen Sie die durchaus unter Schmerzen vollzogene Fusion der Fachhochschule Lausitz und der BTU immer noch als Problem oder haben Sie nach ersten Eindrücken nicht mehr das Gefühl, dass das noch eine besonders große Rolle spielt, wenn es darum geht, eine neue gemeinsame Uni weiterzuentwickeln? Ich glaube, es gilt beides. Es geht darum, eine neue gemeinsame Universität zu entwickeln mit Platz für jeden. Und wir brauchen auch jede und jeden, wenn wir wirklich die Entwicklung in den nächsten Jahren so hinbekommen wollen, dass wir in zehn Jahren in einer anderen Liga spielen. Ich glaube, das Potenzial haben - wir und das sehe ich auch als ein Ziel. Gleichwohl kann man nicht sagen, dass die Fusion keine Rolle mehr spielt. Sie ist schon sehr subtil an vielen Stellen. Leider emotional auch sehr verwurzelt und ich glaube, man muss sich diesem Thema noch mal stellen, wir können das doch nicht ignorieren. Und wir müssen überlegen, ob man vielleicht jetzt, viele Jahre nach der Fusion, noch mal so eine Art Neustart machen kann. Man hat damals gute Ideen für die Fusion gehabt, die Politik hatte Motive dafür. Der Prozess, der dann passiert ist, war in vielen Dingen so auch nicht vorhersehbar. Jetzt, viele Jahre später, müssen wir uns nochmal anschauen: Was hat sich bewährt und wie machen wir jetzt weiter? Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Die Fusion sollte auf keinen Fall rückgängig gemacht werden. Wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen von beiden Vorgänger-Einrichtungen, damit unser Profil funktionieren kann. Aber ich glaube, in der Art und Weise, wie sich die Vorgänger-Einrichtungen bisher positioniert haben innerhalb der Universität, da kann man sicherlich über Anpassungen nachdenken.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Dirk Schneider und ist in gekürzter Fassung bei Antenne Brandenburg gesendet worden. Das Audio oben im Bild gibt die Originalfassung des Gespräches wieder.