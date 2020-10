Nach den Warnstreiks in mehreren Bundesländern gehen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen am Donnerstag und Freitag möglicherweise in die entscheidende Phase.

Der Finanzdezernent der hochverschuldeten Stadt Cottbus, Markus Niggemann, warnte kurz vor Verhandlungsbeginn vor überzogenen Forderungen der Gewerkschaft ver.di. Diese will 4,8 Prozent mehr Geld für die im öffentlichen Dienst Beschäftigten durchsetzen, mindestens jedoch 150 Euro mehr pro Monat.

Die Arbeitgeber haben jüngst 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in den nächsten drei Jahren angeboten.