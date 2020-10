"Institut für angewandte Beteiligung" in Spremberg gegründet

Bürgerbeteiligung in der Lausitz

In Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) ist das "Institut für angewandte Beteiligung" (ifab) gegründet worden. Das geht aus einer Mitteilung der Gründungsmitglieder hervor. Das Institut will nach eigenen Angaben Beteiligungsprozesse in der Lausitz begleiten.

Unter den Gründungsmitgliedern seien Mediatoren, Kommunikationsexperten, Sozialwissenschaftler, Psychologen, aber auch ein Pfarrer. "Wir nehmen wahr, dass viele Lausitzerinnen und Lausitzer sehr wohl ihre Zukunft selbst mit in die Hand nehmen wollen. Es gibt Gestaltungswillen, und es gibt Ideen und Vorschläge für lokale Projekte", erklärt Vorstandsmitglied Markus Füller. Zugleich werde das Bekenntnis der Politik immer lauter, die Menschen bei den anstehenden Veränderungen mitzunehmen, sie einzubinden, erklärt er weiter. Das ifab will diese beiden Entwicklungen zusammenführen und Beteiligungsprozesse im Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg in Unternehmen oder Kommunen unterstützen.