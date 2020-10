Feuerwehr entdeckt Leiche in brennendem Haus in Herzberg

In einem brennenden Einfamilienhaus in Herzberg (Elbe-Elster) hat die Feuerwehr am Sonntag eine tote Frau gefunden. Bei der Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um die 59 Jahre alte Bewohnerin.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Experten der Kriminalpolizei ermitteln jetzt die Brandursache und die Todesursache der Frau. Bisher gibt es laut Polizei keine Spuren von Fremdeinwirkung Dritter.