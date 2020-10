Eine maskierte Gestalt an einer Landstraße im Oberspreewald-Lausitz-Kreis beschäftigt derzeit die Brandenburger Polizei. Laut Behörde gab es in den letzten Tagen mehrere Anrufe von Autofahrern, die angaben, in den Abendstunden mindestens eine schwarz gekleidete Person mit weißer Maske am Straßenrand zwischen Peickwitz und Niemtsch gesehen zu haben.

Durch diese Erscheinung hätten sie sich so erschreckt, dass sie überhastet bremsten oder sich versteuerten. Nur durch Zufall seien sie nicht mit Hindernissen am Fahrbahnrand oder anderen Fahrzeugen zusammengestoßen.

Die Polizei weist daher ausdrücklich darauf hin, dass absichtliches Erschrecken um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handeln kann und strafrechtlich verfolgt wird. Im betreffenden Bereich soll es in der nächsten Zeit verstärkt Polizeikontrollen geben.

Sendung: Antenen Brandenburg, 29.10.202, 15.30 Uhr