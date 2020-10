Postkahn im Spreewald geht in die Winterpause

Zum letzten Mal in diesem Jahr war am Mittwoch der Postkahn im Spreewald unterwegs. Deutschlandweit ist die Beförderung von Briefen und Paketen zwischen Frühjahr und Herbst einzigartig. In der übrigen Zeit wird die Post auf dem Landweg zugestellt. Für Kahnpostfrau Andrea Bunar endet die neunte Sasion.

Schon seit 120 Jahren wird im Spreewald Post per Kahn zugestellt. Damals wurden noch mehrere Orte bedient. Seit etlichen Jahren wird diese Tradition nur noch im Spreewalddorf Lehde gepflegt.