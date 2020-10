Gäste aus dem Ausland wählen Spreewald in die Top 100

Ausländische Touristen haben den Spreewald unter die Top-100-Regionen der bekanntesten Reiseziele internationaler Gäste gewählt. Darüber hat der Tourismusverband Spreewald am Freitag in einer Pressemitteilung informiert.

Dabei handle es sich um ein Internetvoting, heißt es in der Mitteilung. Seit 2012 gebe es die Möglichkeit, Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen, Events, Kulturstätten oder Naturlandschaften zu bewerten. Daraus ermittle die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) dann das Ranking [germany.travel.de].

Mehr als 13.000 ausländische Besucher des Online-Portals aus über 50 Ländern beteiligten sich an der aktuellen Umfrage (November 2019 bis Juli 2020) nach den TOP 100-Zielen in Deutschland. Das UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald kommt in dieser Umfrage das erste Mal unter die TOP 100. Der Spreewald gehört damit zu den bekanntesten Reisezielen ausländischer Gäste neben beispielsweise Schloss Neuschwanstein oder dem Brandenburger Tor.