Der Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst hat am Donnerstag Teile der Cottbuser Verwaltung lahmgelegt. Betroffen sind laut einer Sprecherin unter anderem die Stadtverwaltung und die Bundesagentur für Arbeit. Auch die Beschäftigten der Kreisverwaltung Spree-Neiße in Forst, der Jobcenter, der kommunalen Eigenbetriebe oder der Knappschaft Bahn-See waren zum Streik aufgerufen.

Die Resonanz unter den Beschäftigten sei gut, so Heike Plechte von Verdi in Cottbus im Vorfeld. Die Angestellten würden hinter den Forderungen der Gewerkschaft stehen. Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, bei der dritten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober ein Angebot vorzulegen. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn und für kleinere Einkommen mindestens 150 Euro mehr pro Monat.

Am Mittag fand zudem in Cottbus eine Demonstration statt. Man wolle darauf aufmerksam machen, "dass die Beschäftigten hinter diesen Forderungen stehen und dass die Menschen, die in schwierigen Zeiten den Laden am Laufen gehalten haben, nicht nur Beifall brauchen, sondern auch ein gutes Einkommen", erklärt Plechte.