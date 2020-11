Fragestellender Montag, 16.11.2020 | 17:36 Uhr

Einfach "eingereist" - das ist der Preis offener Grenzen: ein ständig steigender Strom illegraler Migration, tägliche kommen Hunderte, teilweise werden sie, wie in diesem Fall entdeckt, meistens jedoch nicht. Doch selbst die Entdeckung bleibt (außer für den Schleuser) folgenlos - so gut wie alle werden hierbleiben. Und niemand unternimmt etwas dagegen. Letztlich ist das ein in der Geschichte moderner Staaten wohl beispielloser Vorgang von Politik- und Staatsversagens.