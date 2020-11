Obduktion klärt Ursache für Tod eines 21-Jährigen in Cottbus

Der Mann, der am Sonntag tot in Cottbus gefunden wurde, hat sich selbst das Leben genommen. Das haben Ermittlungen und die Obduktion ergeben, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach konnte eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Der 21-Jährige war am Sonntag vor einem Plattenbau im Cottbuser Ortsteil Schmellwitz gefunden worden, in dem auch eine Polizeiwache untergebracht ist.