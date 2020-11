Mit einer spektakulären Idee sorgt eine Initative in Cottbus für Gesprächsstoff: Sie will den künftigen Cottbuser Ostsee mit einer Seilbahn an das Stadtzentrum anbinden. Noch sind die Pläne genau das, aber es könnte mehr daraus werden. Von Iris Wussmann

Vor den Toren von Cottbus entsteht gerade der größte künstliche See Deutschlands: Der Ostsee. Bis Ende 2024 soll die Flutung des ehemaligen Tagebaus Cottbus-Nord abgeschlossen sein. Ein ehrgeiziges Ziel, das von reichlich Kritik und Zweifeln begleitet wird. Denn die Flutung musste seit dem Start im letzten Jahr immer wieder wegen fehlenden Wassers gestoppt werden. Dennoch: Der Flutungsstand liegt aktuell bei 44 Prozent.



Eine Initiativgruppe von Cottbuser Bürgern glaubt auch fest an das neue Naherholungsgebiet und hat schon eine Idee, wie es an das Stadtzentrum angebunden werden kann: Eine Seilbahn soll Besucher direkt vom Cottbuser Hauptbahnhof zum Ostsee bringen. Für diese Idee brennt etwa Tobias Schick, Leiter des Stadtsportbundes und Mitbegründer des Ostsee-Sportvereins. "Jeder, der schon mal in einem Skigebiet war oder bei der IGA in Berlin, weiß, das ist eine Attraktion", schwärmt Schick schon von einer Fahrt "in den Wolken". Es könne eine Möglichkeit sein, den Nahverkehr sinnvoll zu ergänzen und zu entlasten.