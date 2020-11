Die Polizeidirektion Süd in Cottbus warnt aus aktuellem Anlass vor einer neuen Masche, mit der Betrüger an Geld kommen wollen. Dabei manipulieren die Täter Rechnungen und versuchen dadurch, Zahlungen ins Ausland zu veranlassen.

Die Masche war Ende Oktober im Elbe-Elster-Kreis aufgefallen, berichtet die Pressestelle der Polizei am Mittwoch. Die Täter haben dabei eine Rechnung an eine ortsansässige Firma verändert. In dem konkreten Fall waren "offenbar durch Computermanipulation die Daten des Empfängerkontos verändert worden", wird ein Polizeisprecher zitiert.



"Nur einer sehr aufmerksamen Buchhalterin ist es zu verdanken, dass dieser Betrug aufgedeckt wurde." Ihr war aufgefallen, dass die angegebene Ziel-IBAN nicht wie in Deutschland üblich mit den Buchstaben DE beginnt.