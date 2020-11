Die Leiche war am Sonntag im Cottbuser Stadtteil Schmellwitz auf einer Rasenfläche vor dem Polizeirevier entdeckt worden. Laut Polizei hatte der Tote mehrere Verletzungen.

Nach dem Fund eines Toten vor einem Cottbuser Polizeirevier am Wochenende wird die Leiche am Montag obduziert. Die Untersuchung soll Klarheit bringen, ob der Mann möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, sagte ein Polizeisprecher dem rbb.

Männliche Leiche in Cottbus entdeckt

Anwohner hatten am Sonntagmorgen Rettungsdienst und Polizei gerufen, nachdem sie eine regungslose Person auf dem Rasen am Hopfengarten in Schmellwitz entdeckt hatten. Laut Polizeisprecher Maik Kettlitz konnte "anhand der Auffindesituation der Hergang, der zum Ableben führte, nicht unmittelbar" geklärt werden.



Deshalb sind Spezialisten der Kriminalpolizei und Rechtsmediziner hinzugezogen worden. Nach Angaben der "Lausitzer Rundschau" habe die Leiche schwerste Verletzungen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Süd und der Staatsanwaltschaft Cottbus dauern an.