Energie Cottbus wird zum Marktverkäufer: Weil es in diesem Jahr keinen Cottbuser Weihnachtsmarkt gibt, baut der Verein stattdessen seinen Verkaufsstand auf Wochenmärkten der Stadt auf. Das hat Energie auf seiner Internetseite angekündigt.

Der Verein will damit Kontakt zu den Fans halten und auch etwas Geld in die Kasse bekommen. "Der Ball rollt aktuell nur auf dem Trainingsplatz und wir blicken einer ungewissen Zeit entgegen", heißt es in der Mitteilung.



Der Stand auf dem Cottbuser Weihnachtsmarkt sei stets ein Anlaufpunkt zum Stöbern und Kaufen gewesen, auch Autogramme von Spielern und Trainern waren zu ergattern. Ob diese sich auch auf den Wochenmärkten sehen lassen werden, ließ der Verein auf Nachfrage offen. Das hänge vom Infektionsgeschehen ab.

Auf alle Fälle werde es Wundertüten mit Fan-Artikeln geben. Zu welchem Preis sie verkauft werden, werde nicht verraten. Der erste Termin ist kommenden Dienstag, am 24. November, in Sandow.