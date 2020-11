Cottbuser Initiative will Seilbahn zum Ostsee anschieben

Mit einer spektakulären Idee sorgt eine Initative in Cottbus für Gesprächsstoff: Sie will den künftigen Cottbuser Ostsee mit einer Seilbahn an das Stadtzentrum anbinden. Noch sind die Pläne genau das, aber es könnte mehr daraus werden. Von Iris Wussmann