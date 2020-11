Prozessauftakt am Landgericht Cottbus

Am Landgericht Cottbus hat am Mittwoch die Hauptverhandlung gegen einen 32-Jährigen begonnen. Er soll im Mai 2020 in Cottbus seine 28-jährige Frau mit mehreren Messerstichen und durch das Schlagen ihres Kopfes auf den Boden ermordet haben.

Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er erklärte auch, dass er psychisch belastet sei.