Für den Spree-Neiße-Kreis ist es eine der größten Altlasten aus DDR-Zeiten: Die ehemalige Teerdeponie zwischen Friedrichshain und Wolfshain. Seit über 30 Jahren stört der See die Anwohner mit seinem teerigen Gestank. Jahrzehnte nach der Stilllegung der Deponie hat am Montag die Sanierung des mitten in einem Wald liegenden Sees begonnen. Insgesamt 4.500 Kubikmeter Teer müssen bearbeitet werden.

Die Deponie ist ein ehemaliges Tagebaurestloch. Dort befand sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Grube "Julius". Sie ist in den Jahren 1962 bis 1984 mit Teer gefüllt worden. Der war nach Angaben von Bernd Pötzsch ein Abfallprodukt der Glasindustrie. "Damals wurde in dem Glaskombinat Friedrichshain die ganze Geschichte mit Gas beheizt." Das musste abgekühlt und gereinigt werden. Dadurch ist Vorkühler-Teer entstanden.



"Dann hat man das mit Kesselwagen hier direkt vor diese Deponie gefahren und mit Rohrleitungen direkt in dieses Becken eingeleitet", sagt Pötzsch. Noch heute sieht man in der Nähe der Deponie eine alte Gleisstrecke.