Nachdem sie am Wochenende in Cottbus ein Auto geraubt hatten, sind zwei Personen in Polen festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach hätten die beiden Täter am Samstagnachmittag ein Auto in Cottbus angehalten und die Fahrerin mit Tierabwehrspray verletzt. Anschließend seien sie in zunächst unbekannte Richtung geflohen. Die 57-jährige Fahrerin musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Zentrum für deutsch-polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit sei nach den Flüchtigen gefahndet worden, hieß es. Die Täter seien kurz nach ihrem Grenzübertritt im Gubener Ortsteil Schlagsdorf von der polnischen Polizei festgenommen worden.

Es handele sich um ein polnisches Geschwisterpaar, das bereits "intensiv polizeilich bekannt" sei. Die Kriminalpolizei führt nun weitere Ermittlungen.