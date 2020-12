Die illegale Party einer Cottbuser AfD-Stadtverordneten am Wochenende , bei der ein Polizist angegriffen wurde, wird voraussichtlich ab der kommenden Woche von der Staatsanwaltschaft Cottbus bearbeitet. Das hat eine Nachfrage des rbb am Mittwoch ergeben.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow gab unterdessen zu, bei der Party anwesend gewesen zu sein. Er habe, ähnlich wie die Wohnungsinhaberin Monique Buder, nichts von dem Angriff auf den Polizisten mitbekommen. Bei der nächsten Sitzung des Landtags-Innenausschusses will er eine Stellungnahme abgeben.

Die AfD Cottbus missbilligte und verurteilte das Verhalten und die Taten der Anwesenden der Feier. "Gegen Mitglieder der AfD Cottbus wird dieses Fehlverhalten parteiinterne Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen", heißt es in einer Erklärung des Kreisvorsitzenden Detlef Krebs und des Fraktionsvorsitzenden Georg Simonek, über die zuvor die "Lausitzer Rundschau" [kostenpflichtiger Inhalt] berichtete. "Bei den Ordnungskräften möchten wir uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen."

Der Vorfall führte auch parteiintern zu Kritk. Der Vorsitzende der AfD Spree-Neiße, Steffen Kubitzki, verurteilte den Angriff auf den Beamten und wies jeden Versuch, den Vorfall mit seiner Partei in Verbindung zu bringen, zurück.

Die Polizei war am Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr zu dem Einsatz wegen Ruhestörung und Zünden eines Feuerwerks in einer Wohnung in der Cottbuser Stadtpromenade ausgerückt.