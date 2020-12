Lisa Otto Berlin Dienstag, 29.12.2020 | 14:15 Uhr

Für mich ist wichtig, dass sich alle so verhalten, wie die (insbesondere aktuellen) Regeln, auf die wir uns im Gesellschaftsvertrag (*freiwillige, von der Vernunft bestimmte Übereinkunft, durch die der Wille des Einzelnen dem Willen der Allgemeinheit untergeordnet bzw. mit ihm in Einklang gebracht wird...) einigen, eingehalten werden, von Menschen jeglicher Parteien wie von Parteilosen.

Das Recht auf irgendetwas in Anspruch zu nehmen, bedeutet immer, dass jemand anderes die dafür notwendige Pflicht übernehmen muss. Wenn sich einige mehr Rechte und Freiheit gönnen, haben andere dafür weniger davon. Letztere sind derzeit u.a. in Krankenhäusern, auf Intensivstationen und Friedhöfen zu finden. Ist das gerecht? Ist das die Freiheit, die wir meinen?

Also hoffe ich auch auf angemessenen Umgang mit derartigen Verstößen gegen geltende Regeln.

Eine Variante wäre zu leistende Arbeit an den aktuellen Brennstellen der Gesellschaft, allerdings nicht am Patienten, eher in der Waschabteiling, ...

Ich hoffe, dass das Geburtstagskind bald die Pubertät überwunden.