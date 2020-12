Bild: chromorange

Polizei warnt vor Betrugsmaschen - Lausitzer Senioren verlieren über 40.000 Euro an Betrüger

18.12.20 | 14:33 Uhr

Betrüger am Telefon haben es in dieser Woche gleich mehrmals bei Senioren in der Lausitz probiert - und in zwei Fällen Erfolg gehabt. In Spremberg (Spree-Neiße) hatten Unbekannte den "Enkeltrick" benutzt und in Cottbus einen Gewinn versprochen, berichtet am Freitag die Polizeidirektion Süd.

Nicht alle Betrugsversuche waren erfolgreich

In Cottbus sind am Mittwoch gleich vier Rentner im Alter zwischen 74 und 86 Jahren Anrufe von Unbekannten Männern und Frauen angerufen worden. Sie fragten nach Wertgegenständen, Gold, Schmuck und Münzen im Haushalt, verlangten wegen eines angeblich drohenden Gefängnisaufenthaltes eine Kaution von 45.000 Euro oder benötigten 20.000 Euro, um die Folgen eines Unfalls zu beheben. Diese Betrugsversuche liefen laut Polizei ins Leere. Bei einem 85-Jährigen in Spremberg hatte eine Betrügerin aber Erfolg. Sie behauptete, seine Enkelin zu sein und für einen Wohnungskauf 40.000 Euro zu brauchen. Der Mann glaubte die Lügengeschichte, hob das Geld ab und übergab es einer Geldbotin. "Diese verschwand mit dem Geld auf Nimmerwiedersehen", heißt es von der Polizei. Am Donnerstag telefonierten unbekannte Betrüger mit einem 71-Jährigen aus Cottbus. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus erzählte dem Mann etwas von einem Gewinn in Höhe von 49.000 Euro. Um das Geld zu bekommen, sollte der Mann Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen und die Codenummern durchgeben. "Ohne darüber nachzudenken, warum jemand wohl so viel Geld verschenken will, tat der Cottbuser was ihm gesagt wurde und wird sein Erspartes nie wiedersehen", sagt Polizeisprecher Lutz Miersch.

Polizei rät, bei unbekannten Anrufern skeptisch zu sein

Laut Polizeistatistik wurden in Brandenburg im Jahr 2019 gut 17.000 Betrugsfälle gezählt, aufgeklärt wurden 12.000. Immer wieder warnt die Polizei vor den bekannten Maschen. "Angebliche Enkel rufen immer wieder bei älteren Bürgern an und schildern ausgedachte Notlagen. Sie bitten darum, in diesen schlimmen Situationen zu helfen. Dabei handelt es sich immer um finanzielle Unterstützungen in Höhe von mehreren tausend Euro", heißt es in einer Pressemitteilung [polizei.brandenbugr.de] der Polizei. Sie rät am Telefon keine Namen der wirklichen Enkel oder Verwandten zu nennen, keine Auskünfte über Ersparnisse zu geben und stattdessen den Notruf der Polizei zu wählen. Bei Gewinnspielversprechen sollten sich die Angerufenen nicht durch Gerede beeindrucken oder verwirren lassen, meint die Polizei. "Warum sollen Ihnen Unbekannte extrem hohe Geldbeträge schenken, ohne dass Sie zuvor an Lottoziehungen oder Gewinnspielen teilgenommen haben?"