Wegen Lieferengpässen bei Labormaterialien müssen in Brandenburg Untersuchungen auf Schweinepest runtergefahren werden. So teilte der Landkreis Dahme-Spreewald-Kreis am Donnerstag mit, ab sofort könnten augenscheinlich gesunde Wildschweine, die zur Bestandsreduzierung abgeschossen wurden, nicht mehr im Labor untersucht werden [dahme-spreewald.info].



Die Regel gilt laut Kreis für Tiere, die außerhalb der Restriktionszonen geschossen wurden - also außerhalb des gefährdeten Gebiets und der Pufferzone. Weiterhin untersucht werden Wildschweine, die direkt in den Schweinepest-Restriktionsgebieten erlegt werden.

Grund für die bundesweiten Lieferengpässe sei, dass die Labore vor allem durch Corona-Untersuchungen mehr zu tun haben - und dafür die Pipettenspitzen brauchen. Genutzt werden diese Spitzen aber für auch die Diagnostik der Afrikanischen Schweinepest.