Festnahme in Elbe-Elster

In Finsterwalde (Elbe-Elster) ist ein Autofahrer in der Nacht zu Montag frontal mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus wollte er sich einer Polizeikontrolle entziehen. Bei seiner Flucht habe er mehrere Unfälle verursacht.