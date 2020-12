Bemerkung Berlin Montag, 21.12.2020 | 12:56 Uhr

Zu Bemerken wäre, dass Jupiter und Saturn sich diesmal besonders nahe kommen, nämlich auf 6.1 Bogenminuten lt. dieser Webseite von Dr. Hartigan: https://sparky.rice.edu/public-night/jupsat2.html

war das letzte Mal wo sie sich so in etwa so nahe kamen war am 16.7.1623 mit 5.2 Bogenminuten.