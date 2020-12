Senftenbergerin erzählt kostenlos Märchen am Telefon

Alternative in Corona-Zeiten

Weil die Märchenerzählerin Monika Auer aus Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht zu ihren Zuhörern kommen kann, bietet sie ihre Geschichten nun am Telefon an. Immer montags kann jeder, egal ob Kind oder Erwachsener, zwischen 17 und 18 Uhr bei ihr anrufen und sich klassische Märchen erzählen lassen.

Gerade einmal sechs Veranstaltungen konnte Monika Auer nach eigenen Angaben in diesem Jahr durchführen. Die für November und Dezember geplanten Lesungen mussten ausfallen. So sei sie auf die Idee mit den Märchen am Telefon gekommen. Zunächst habe sie das nur für Freunde und Bekannte gemacht, während des zweiten Lockdowns aber für alle kostenlos angeboten.

"Jeder bekommt sein eigenes Märchen", so Auer. Sie habe sich dafür eigens Listen erstellt mit Märchen für kleine und große Kinder und für Erwachsene. Der Service ist kostenlos. "Irgendwie müssen ja die Märchen unter die Menschen kommen", so Auer.

Monika Auer ist immer montags von 17 bis 18 Uhr unter der 03573 65 166 erreichbar.