Im Sommer hatte Tesla-Chef Elon Musk per Twitter angekündigt, "Mikrofabriken" für die Herstellung von Impfstoffen aufbauen zu wollen. Auch ein möglicher Corona-Impfstoff sollte dort produziert werden, hieß es. Seitdem ist es zwar still um die Pläne des US-Milliardärs - im Hintergrund hat sich allerdings die Stadt Elsterwerda (Elbe-Elster) in Stellung gebracht: Mit einem Brief an Musk wollte Bürgermeisterin Anja Heinrich (CDU) die Stadt als möglichen Standort einer Impf-Minifabrik ins Gespräch bringen. Im Interview spricht sie über den aktuellen Stand der Anfrage.

rbb24: Frau Heinrich, Elon Musk ist mittlerweile in Brandenburg kein Unbekannter mehr. In Grünheide baut er aktuell eine Fabrik für sein Unternehmen Tesla. Wie kam es dazu, dass Sie Musk überhaupt angeschrieben haben?

Anja Heinrich: Wie Sie schon sagen, der Herr ist im ganzen Land und weit darüber hinaus bekannt. Und wir gelten immer als sogenannte Randregion. Da bin ich ganz empfindlich. Und es kostet eine Bürgermeisterin gar nicht viel Mühe, einfach mal zu sagen: Ich werbe für mein Städtchen. Ich habe mir einfach mal erlaubt, ihn anzuschreiben und zu sagen: Uns gibt es, eine Stadt mit rund 8.000 Einwohnern, mit einem recht toughen Gewerbegebiet, mit einer engagierten Stadtverwaltung, die interessiert ist in jeder Form zu unterstützen für eine Ansiedlung in unserer Region.

In Ihrem Brief ging es aber nicht um die Produktion von Autos, sondern um Impfstoffe. Sind Sie dabei hellhörig geworden oder haben Sie sich gedacht, wir haben hier Platz? Egal, was der produzieren will - ich frage ihn mal an?

Egal, was jemand produziert, ist es uns natürlich nicht. Der Hauptgrund ist eigentlich: Ich hätte herzlich gern in Elsterwerda eine riesige Automobilindustrie. Wir haben aber das Land dafür gar nicht. Aber für diese recht überschaubare Investition, diese Minifabriken, dafür haben wir alle Voraussetzungen. An zweiter Stelle stand die Frage nach möglichen Arbeitsplätzen.