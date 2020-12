Bisher gehört das Klinikum dem Landkreis, doch der will Anteile verkaufen. Am Donnerstag will der Kreistag eine Entscheidung fällen. Am Freitag sollen dann die Mitarbeiter informiert werden.

Gegen die mögliche Privatisierung des finanziell angeschlagenen Klinikums Niederlausitz gibt es Widerstand. Die Partei "die Linke", die Gewerkschaft verdi und Vertreter des Betriebsrates haben am Dienstag vor dem Krankenhaus am Standort Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) protestiert.

Fast ein Jahr lang hat der Landkreis nach einem Partner für das Klinikum gesucht. Zwei stehen nun zur Auswahl. Das kommunale Carl-Thiem-Klinikum Cottbus will einen kleinen Anteil kaufen. Die Mehrheit würde dann weiter beim Kreis liegen. Zweite Möglichkeit ist der private Krankenhauskonzern Sana, dieser will die Mehrheit am Klinikum Niederlausitz.



Zur Demo am Dienstag gegen eine Privatisierung kamen laut eines rbb-Reporters rund 40 Teilnehmer. Ihnen ging es nicht um den Verkauf allgemein, sondern den möglichen Verkauf an einen privaten Konzern. Sie befürchten, dass Serviceleistungen wie Reinigung oder Essensversorgung an Subuntnehmen vergeben, Tariflöhne nicht mehr eingehalten werden.